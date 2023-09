Desconto nos medicamentos para idosos com complemento solidário não chega, diz MURPI

Foto: National Cancer Institute - Unsplach

Até agora, este desconto nos medicamentos comparticipados era feito através de um pedido de reembolso.



Os utentes eram obrigados a apresentar a fatura de aquisição dos medicamentos no centro de saúde, tinham também de pedir os Benefícios Adicionais de Saúde, e ainda eram forçados a aguardar pelo processamento e pagamento do reembolso juntamente com a pensão e o Complemento Solidário para Idoso.



Com esta alteração, que entra em vigor esta segunda-feira, os idosos podem adquirir os medicamentos comparticipados nas farmácias de forma mais cómoda e com desconto imediato no momento da compra.



Isabel Gomes, do MURPI, considera esta medida um passo importante.