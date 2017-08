Desconvocada a greve dos inspetores do SEF

RTP 23 Ago, 2017, 19:26 / atualizado em 23 Ago, 2017, 19:45 | País

"O Sindicato entendeu os esforços realizados no sentido de reforçar os recursos humanos do SEF, nomeadamente através da autorização, hoje concedida pelo Ministério das Finanças, para a abertura de um procedimento concursal com vista ao recrutamento externo de 100 novos inspetores, que acresce ao concurso interno que já permitiu este ano dotar o SEF de 45 novos inspetores", lê-se num comunicado enviado às redações pelo Ministério da Administração Interna.



"A este concurso juntam-se outros dois, de 45 elementos cada, com os quais o SEF vai ver reforçado o seu quadro de pessoal da CIF em 235 novos inspetores", acrescenta o documento.



O Ministério da Administração Interna garante que vai "diligenciar no sentido de reforçar os recursos do SEF para o cumprimento das suas missões, nomeadamente o controlo de fronteiras, a documentação de estrangeiros e a investigação criminal".



Sobre a Portaria de Prevenção e Piquete, "a mesma por razões legais não pode ser agora aprovada, mas no quadro da Lei do Orçamento de Estado para 2018, o Governo proporá à Assembleia da República o desbloqueamento da limitação legal".



Em relação ao estatuto, diz o Executivo, "o início das negociações terá lugar, nos termos da lei, a partir do final do próximo mês".

Governo reconheceu a importância do SEF

O acordo para a suspensão da greve foi também confirmado pelo presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF. Acácio Pereira, depois de uma reunião no Ministério da Administração Interna afirmou que "estão reunidas as condições para podermos suspender a greve".



Houve, da parte do MAI o "reconhecimento da importância do serviço do SEF", acrescentou.