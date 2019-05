Desconvocada a greve dos mestres da Soflusa

Foto: Direitos Reservados@facebook

Foi o que garantiu à jornalista Paula Véran o sindicalista Pedro Mateus, depois da reunião com o secretário de Estado. O governo comprometeu-se a reforçar o quadro de pessoal da Soflusa, durante o próximo mês.



O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, esteve a mediar esta tarde o dálogo entre os trabalhadores e a empresa, reunindo em separado com a admnistração da Solfusa e com os sindicatos dos mestres.





O governante deixou ainda claro que a Soflusa não tem falta de barcos, nem falta de pessoal, apesar dos mestres terem realizado 4 mil horas extraordinárias em 2018.





Os mestres da Soflusa, empresa de transporte fluvial entre Barreiro e Lisboa, vão desconvocar as três greves agendadas, após ter chegado a acordo com os sindicatos.



No âmbito das negociações com os sindicatos, inclusive com o Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM), que representa os mestres que estão em greve, o Governo acordou "uma pequena atualização daquele que é o prémio deles pelo facto de serem mestres", respondendo à revindicação salarial.



De acordo com o governante José Mendes, a desconvocação das três greves, designadamente às horas extraordinárias, ao período da manhã e da tarde na próxima semana, e ao dia de Santo António, vai permitir que o serviço da Soflusa fique normalizado a partir de sábado.





c/Lusa