Descrença dos cidadãos na Justiça deve-se à lentidão nos grandes processos, defende novo presidente do Supremo

“O sentimento de descrença no aparelho de Justiça resulta daem que, geralmente, são visadas figuras da sociedade com notoriedade pública”, considerou o juiz conselheiro.Para Henrique Araújo, o “massivo tratamento mediático desses processos” produz na população a “urgência de um resultado, de um desfecho”. Quando este tipo de processos acaba por se arrastar, seja pela sua complexidade, seja pelos expedientes usados para tornar mais longínqua a decisão final,“É este o principal problema com que a Justiça dos tribunais comuns atualmente se defronta e que demanda uma especial atenção por parte das entidades responsáveis”, defendeu.O novo presidente do Supremo considera também importante “melhorar o tempo médio das decisões, mas isso implica que, a montante, se resolvam questões já há muito identificadas e que se encontram pendentes”.Henrique Araújo destacou ainda o "forte pendor burocrático e garantístico, com impacto direto nos níveis de eficiência e nos tempos de decisão" da justiça, chamando a atenção para o facto de, "o que motiva a apresentação de extensos articulados e requerimentos"."Escreve-se muito. Consomem-se, sem critério, dezenas ou centenas de páginas em argumentações desprovidas de interesse e em repetições escusadas. As decisões dos tribunais têm-se deixado influenciar por essa tendência, sendo cada vez mais frequente depararmos com despachos ou sentenças cuja leitura se transforma num difícil exercício", argumentou.Para o novo líder do Supremo, "existe toda uma via incidental que pode ser explorada pelas partes, dentro do generoso catálogo propiciado pelos códigos de processo civil e penal".Também os tribunais da Relação, referiu, se foram transformando em, observando que esses tribunais superiores foram criados para repararem "erros manifestos de apreciação da prova na primeira instância"."Em resultado, temos hoje as Relações atafulhadas de processos em que se discute amplamente, por via de impugnação recursória, a matéria de facto decidida na primeira instância", frisou, acrescentando que o encargo de fundamentação da decisão de facto obriga os juízes a tudo justificarem por escrito, mesmo quando a prova se encontra gravada.Henrique Araújo terminou com “uma mensagem de confiança”. “Não tenho dúvidas de que nos próximos tempos se assistirá a um significativo aumento da procura do serviço da Justiça, em resultado dos efeitos da crise social e económica criada pela pandemia”, começou por dizer.“Apesar das maiores dificuldades que se possam vir a sentir, quero deixar aqui um sinal convicto e claro de que os juízes e os tribunais portugueses saberão estar à altura das circunstâncias.”, assegurou.