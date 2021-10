Desembargadora Manuela Paupério defende decisão do tribunal sobre Rendeiro

Não faria sentido um pedido de que a pessoa em fuga cumprisse no país de acolhimento a pena de uma sentença já com trânsito em julgado no país de origem. O pedido será sempre para que a pessoa seja entregue ao país de origem.



A entrevistada considerou também que no caso de Rendeiro não havia provas de um concreto perigo de fuga e que, com a lei vigente, era lógico não colocar o réu condenado em prisão preventiva, ou submetê-lo a outras medidas de coação, como o dever de apresentação periódica ou de entrega do passaporte.



Só perante a relutância de Rendeiro em indicar a morada que iria ter em Inglaterra poderia considerar-se que existisse alguma indicação de intenções de fuga.