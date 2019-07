Desemprego desce para valor mais baixos dos últimos 27 anos

Também o desemprego jovem baixou para as 27 mil pessoas menos quatro mil que no mesmo período do ano passado. Já no desemprego de longa duração registavam-se 135 mil pessoas, ou seja, menos 28 mil desempregados.



Junho foi também o mês em que se alcançou a mais elevada taxa de cobertura de desempregados em medidas ativas de emprego e formação profissional, em mais de 20 anos.