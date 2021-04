Desfile 25 de Abril. Quem se inscrever e cumprir as regras pode participar

Foto: Lusa

A comissão promotora do desfile comemorativo do 25 de Abril de 1974 na Avenidade da Liberdade, em Lisboa, decidiu abrir o evento à participação de todas as entidades interessadas, embora estabelecendo regras por causa da pandemia.