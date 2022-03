Desigualdade salarial entre homens e mulheres agravou-se no primeiro ano da pandemia

Foto: Florion Goga - Reuters

Em Portugal, em 2020, os homens receberam mais 11,4 por cento de remuneração à hora do que as mulheres. Os números são revelados pela Pordata, a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, por ocasião do dia internacional da mulher.