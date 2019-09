Deslizamento de terras em Portalegre provoca um morto e um ferido grave

Foto: Nuno Patrício - RTP

Segundo explicou o segundo comandante dos bombeiros, Jorge Marques, à Antena 1, o alerta para o acidente de trabalho foi dado às 12:12, tendo ambos os trabalhadores ficado soterrados por terras e pedras.



O ferido grave foi o primeiro a ser resgatado e transportado para as urgências do hospital de Portalegre.



As operações de socorro mobilizaram 21 operacionais, auxiliados por oito veículos, incluindo bombeiros, INEM e PSP.