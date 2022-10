Deslizamento de terras em Valença limita velocidade do comboio na Linha do Minho

Contactada pela agência Lusa, fonte da IP adiantou que como medida preventiva foi limitada a velocidade de circulação do comboio, a 10 quilómetros por hora" naquele troço de acesso à ponte centenária que ligada a cidade de Valença, no distrito de Viana do Castelo a Tui, na Galiza.

A mesma fonte adiantou que os técnicos da IP "estão no local a acompanhar a situação e que serão tomadas outras medidas, caso venham a ser necessárias para garantir a circulação naquela ligação internacional".

Também contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, considerou que a linha férrea, naquele troço, "ficou fragilizada, considerando não existirem condições de segurança para a circulação do comboio".

No entanto, o autarca sublinhou que é a IP que cabe decidir sobre a matéria.

O autarca adiantou que a autarquia já tem técnicos municipais no local a remover as terras que impedem a circulação viária na rua da Rainha, no lugar de Urgeira, bem como a resolver outras ocorrências, como inundações e queda de árvores que ocorreram durante a noite, devido à chuva e vento intensos que se fizeram sentir.

Nenhuma das ocorrências, referiu, José Manuel Carpinteira, causou vítimas.

Segundo o presidente da Junta da União das Freguesias de Valença, Cristelo Côvo e Arão, Diogo Mota o deslizamento de terras ocorreu durante a madrugada, e obstruiu por completo a rua da Rainha, no lugar de Urgeira, sem causar vítimas.

O autarca adiantou que o deslizamento ocorreu na freguesia de Valença, e adiantou que a Junta de Freguesia está no local a colaborar nos trabalhos de remoção da terra que se abateu sobre aquela via.