Desmantelada organização de tráfico de droga em operação com participação da PJ

Além de Portugal, estiveram também envolvidas forças policiais de Croácia, Itália, Montenegro, Países Baixos, Sérvia, Eslovénia e Espanha, tendo sido apreendidas mais de seis toneladas de cocaína, em termos globais, com apreensões nos Açores, em Aruba, na Costa do Marfim e em Espanha.

A investigação durou vários anos e começou com a apreensão pela PJ de dois veleiros nos Açores, em 2018 e 2019, que, no total, transportavam cerca de 1.440 quilos de cocaína. Nessas apreensões foram detidos sete cidadãos estrangeiros, com a PJ a esclarecer que as investigações nacionais sobre este caso estão concluídas.

Segundo a nota divulgada, a "Operação Florida" -- como foi designada pela PJ -- conseguiu acabar com a atividade desta organização criminosa, que era maioritariamente composta por cidadãos montenegrinos e recorria a embarcações de recreio para introduzir no espaço europeu grandes quantidades de droga proveniente da América do Sul.

"Esta operação, à semelhança de outras em que a Polícia Judiciária tem participado, demonstra claramente que só com recurso à cooperação internacional é possível combater eficazmente o fenómeno do tráfico de drogas, que constitui uma séria ameaça para a generalidade dos países", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a Europol, que intermediou a troca de informações entre os diferentes países envolvidos, no decurso da investigação foram acusados 29 suspeitos em diversos países. Foram ainda realizadas 37 buscas e detidas 12 pessoas, além da apreensão de relógios, cartões bancários, documentos, munições, armas, um veículo, uma lancha e dinheiro.