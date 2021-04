Desmantelado um esquema de transporte de droga entre Brasil e Portugal

Na altura foram apreendidos 175 quilos de cocaína no interior de avião no aeroporto de Lisboa.



Agora, no Brasil, a operação levou à detenção de duas pessoas e à realização de 20 buscas.



Em causa, estão crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e branqueamento de capitais.