Desmarcada manifestação de taxistas prevista para quinta-feira

Rafael Marchante - Reuters

A Federação Portuguesa do Táxi e a ANTRAL estiveram à conversa com a procuradora e frisaram que a lei não está a ser cumprida, no que respeita à atividade da Uber.



O presidente Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, à saída da reunião disse estar convencido de que a procuradora está agora mais sensibilizada para o tema e mais elementos para poder decidir a favor destes profissionais.