Despacho do Ministério da Educação define calendário de exames

A novidade no despacho - publicado esta sexta-feira - são as datas dos exames. As provas de aferição do 2º, 5º e 8º anos vão realizar-se entre 14 e 21 de junho. A componente oral da prova de inglês do 5º ano vai decorrer entre 27 de maio e 9 de junho.