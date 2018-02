Despacho para colocação de 700 recém-especialistas publicado esta tarde em Diário da República

Cerca de 700 médicos que terminaram a especialidade há quase um ano esperavam esta abertura de concurso.



O atraso provocou o protesto dos novos especialistas hospitalares, que entregaram na semana passada uma carta à Assembleia da República com denúncia da falta de condições de trabalho e mesmo de riscos para o Serviço Nacional de Saúde.



Também na passada quinta-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos tinha classificado o atraso como uma vergonha nacional e afirmava ter perdido a confiança no ministro.



Com a publicação do despacho, os novos especialistas devem passar a ter colocação oficial nos serviços até final do mês.