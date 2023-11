A Guerreiros&Génios justifica o despedimento coletivo e abrupto com a falta de encomendas. As funcionárias, que se concentraram esta manhã à porta da fábrica, ficaram sem receber os ordenados de outubro e, nalguns casos, de setembro, conta à Antena1 Marlene Correia, do Sindicato dos Têxteis, Vestuário e Calçado do Porto.