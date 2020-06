Despejo Arroios. Investigação a empresa de segurança no Ministério Público

A PSP considerou ilegal a atuação de seguranças privados no despejo do Centro de Apoio a Carenciados, em Arroios. Os seguranças foram chamados pelo proprietário do imóvel depois de um desentendimento com o grupo que tinha ocupado o edifício. Na altura, a PSP identificou todos os trabalhadores da segurança privada. Foi depois realizada uma fiscalização na sede da empresa.