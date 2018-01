Despejos começam a aliviar a população

Os números a que a Antena 1 teve acesso, como conta a jornalista Marta Pacheco, mostram que em 2017, entre janeiro e novembro, mais de 1600 famílias receberam ordem de despejo por falta de pagamento das rendas.



O balcão do arrendamento foi criado para libertar os tribunais dos processos de despejo por incumprimento.



Nos primeiros 11 meses do ano passado registou-se um alívio nu número de casos em comparação com o ano anterior.



Falta contabilizar, no entanto, os casos que seguiram para os tribunais.