Desperdiçado programa que oferece testes covid a empresas e comerciantes de Lisboa

Foto: Reuters

Está a ser desperdiçado, o programa que oferece testes à Covid-19 gratuitos a empresas e comerciantes do município de Lisboa. A medida foi criada há um mês, mas o jornal Público revela que, desde então, o número total de pedidos não chega a 30, no concelho do país onde é mais preocupante a evolução da pandemia.