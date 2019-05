Partilhar o artigo Despesa em medicamentos aumentou nos hospitais do SNS Imprimir o artigo Despesa em medicamentos aumentou nos hospitais do SNS Enviar por email o artigo Despesa em medicamentos aumentou nos hospitais do SNS Aumentar a fonte do artigo Despesa em medicamentos aumentou nos hospitais do SNS Diminuir a fonte do artigo Despesa em medicamentos aumentou nos hospitais do SNS Ouvir o artigo Despesa em medicamentos aumentou nos hospitais do SNS