Despiste com camião mantém A24 cortada há várias horas

O acidente, que causou apenas ferimentos ligeiros no condutor, provocou um aparato significativo devido aos danos no veículo e na própria autoestrada, onde foram derramados óleo, combustível e a areia.



As causas do acidente estão a ser investigadas mas poderá ter sido uma falha mecânica a originar o despiste na descida para a Régua.



Os trabalhos de limpeza e de remoção da viatura vão prosseguir não havendo ainda uma hora de previsão para a reabertura da autoestrada.