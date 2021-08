Despiste de camião causa corte do acesso da Avenida da Boavista no Porto à A28

Segundo a força policial, o despiste terá ocorrido às 11:28, altura desde a qual o acesso está impedido.

O acesso foi cortado para a remoção do pesado da faixa de rodagem, acrescentou a fonte, sem indicar se o camião transportava alguma carga.

Do acidente não resultaram feridos, sublinhou.

Já o portal de notícias do Porto, que também dá conta do corte do acesso da Avenida da Boavista para a A28, em direção à Ponte da Arrábida, refere que a Infraestruturas de Portugal (IP) se encontra no local do incidente.