Despiste de camião corta A1 grande parte do dia

A A1 esteve cortada toda a manhã no sentido Porto-Lisboa, junto a Estarreja. Um camião despistou-se durante a madrugada. Seguia no sentido sul-norte, derrubou os rails de separação e entrou em contra-mão mais de 600 metros. Apesar do aparato do despiste, ninguém ficou ferido.