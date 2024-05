Despiste de moto quatro em Viseu provoca uma vítima mortal e corte da EN16

"O despiste de uma moto 4 na EN16, em Mozelos, resultou numa vítima mortal. À chegada das primeiras equipas de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", disse o comandante em suplência dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

Rui Nogueira disse ainda à agência Lusa que "à chegada da equipa médica da VMER [viatura médica de emergência e reanimação] de Viseu, o óbito acabou por ser confirmado, apesar dos esforços das equipas de socorro".

"A vítima mortal é um homem de 74 anos. E, entretanto, a GNR acionou a equipa de investigação de acidentes, que está a investigar para tentar resolver o sinistro, e, posteriormente, reabrir a via que ficou cortada", acrescentou Rui Nogueira.

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), a EN16, que liga Viseu a São Pedro do Sul, está cortada nos dois sentidos, na zona de Mozelos, concelho de Viseu, estando o trânsito a ser desviado por a variante de Mozelos, que dá acesso à A24.

O Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil disse que o alerta foi às 10:59 e ao local deslocaram-se 21 operacionais, apoiados por 10 veículos, dos bombeiros voluntários e sapadores de Viseu, dos voluntários de Santa Cruz da Trapa, do concelho de São Pedro do Sul, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).