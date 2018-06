Despiste de pesado provoca corte da A13 nos dois sentidos em Benavente

Lusa19 Jun, 2018, 00:01 | País

"Recebemos o alerta 22:56 para um despiste de um veículo pesado de mercadorias que carregava troncos de madeira, no caso, eucalipto, que ocorreu na A13, ao quilómetro 40, no sentido sul/norte", com dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Santarém.

Segundo a mesma fonte, os troncos ficaram espalhados na faixa de rodagem e alguns passaram para as faixas no sentido contrário da autoestrada.

"Os troncos que foram parar ao sentido contrário da faixa de rodagem originaram o choque de quatro veículos. Esta ocorrência causou dois feridos ligeiros", acrescentou.

A A13 está cortada nos dois sentidos e não existe previsão de quando possa reabrir.

No local da ocorrência estão 28 operacionais e 11 viaturas dos bombeiros de Benavente, Almeirim, Coruche, Salvaterra de Magos e Samora Correia, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Vila Franca, a Brisa e a GNR.