Despiste de trator provoca um morto em Figueira de Castelo Rodrigo

Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 08:18, na localidade de Penha de Águia, freguesia de Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

O despiste ocorreu na estrada municipal e o condutor, um homem com 80 anos, "ficou debaixo do trator", disse à agência Lusa a mesma fonte do CDOS da Guarda.

"O óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda", indicou.

Foram mobilizados para o local 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, da GNR, da VMER e da proteção civil municipal.