Despiste e queda de 120 metros na A7 causam morte a homem em Celorico de Basto

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, na sequência de um despiste, o veículo caiu de uma ponte com cerca de 120 metros de altura, num local cheio de vegetação.

"Os operacionais chegaram ao local, tiveram de fazer acessos para chegar até ao veículo, e depois de chegar ao local prestaram o socorro possível à vítima", mas o óbito foi declarado no local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 16:38, segundo a mesma fonte.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, Fernando Gomes, a vítima mortal é um homem com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos.

Ao local acorreram os bombeiros de Celorico de Basto, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação [VMER] de Guimarães, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe e a GNR.