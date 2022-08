Dessalinização deve passar a estar disponível para a indústria, defende especialista

Foto: Tim Marshall - Unsplash

O jornalista João Couraceiro conversou com um especialista em novas fontes de abastecimento de água. João Levy defende que a dessalinização tem de passar a estar disponível para a indústria em Portugal, libertando as albufeiras para o consumo humano. Perante a escassez de água, insistir no que já existe é pensar de forma arcaica.