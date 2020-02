Dessalinização pode ser solução para falta de água no Algarve

Matos Fernandes também aponta como possível a construção de dois açudes em ribeiras, na serra algarvia.Menos provável é a solução defendida por alguns autarcas, que aponta para a construção de uma terceira barragem no sotavento.O ministro referiu esta segunda-feira em Loulé que até março serão estudadas várias opções a integrar um Plano Hídrico para o Algarve.

Mas a tónica passa por uma utilização mais racional da água e menos perdas no abastecimento.

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hidricos , relativamente às barragens da bacia do Guadiana, em dezembro, das nove barragens existentes, sete estavam abaixo do 50 por cento, sendo que no sotavento algarvio a barragem de Odeleite tinha apenas 39,4% da sua capacidade de armazenamento e a do Beliche 32,6%.