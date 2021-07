Detenção de Luís Filipe Vieira. Partidos lamentam investigação tardia e apelam a justiça célere

No Parlamento, PAN, Chega e CDS apelam a uma justiça célere e à transparência.







Inês Sousa Real, do Partido Pessoas, Animais e Natureza, PAN, realçou "um sinal muito positivo para os portugueses de que não há cidadãos intocáveis".



André Ventura, líder do Chega e benfiquista assumido, apelou a uma justiça que "tem de ser rápida, tem de ser eficaz e tem de ser transparente". Ventura, que foi comentador desportivo e próximo do presidente do Benfica, disse encarar esta detenção "da mesma forma" que qualquer outra. "Neste tipo de crimes não pode haver cargos, não pode haver nomes, não pode haver figuras", sublinhou.







Já Cecília Meireles, do CDS, que tem integrado várias comissões parlamentares de inquérito ao sistema bancário, incluindo a atual sobre o Novo Banco que inquiriu Luís Filipe Vieira, disse não querer pronunciar-se sobre casos concretos, mas lembrou a importância das comissões parlamentares de investigação para diversos processos criminais.







"A última que está em curso ainda não acabou", referiu, havendo "conclusões a tirar" relativamente "ao que tem sido a atuação do Estado".







Jerónimo de Sousa, secretrário-geral do PCP, questionado à margem de um encontro com organizações representativas dos trabalhadores da Altice, na Casa do Alentejo, em Lisboa, disse que "é preciso averiguar os factos" e, na sequência do que "resultar desse processo" de investigação, "responsabilizar quem deve ser responsabilizado".



O dirigente comunista afirmou desconhecer pormenores do processo que envolve Luís Filipe Vieira, razão pela qual preferiu não se alongar em comentários, mas considerou que é necessário "decidir em conformidade com a gravidade" dos crimes que alegadamente terão sido cometidos.

100 milhões de euros

As buscas estão a ser feitas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, DCIAP, em conjunto com a Autoridade Tributária.



Luís Filipe Vieira estará também indiciado pelo crime de abuso de confiança, referente a ganhos milionários que obteve na venda de 25 por cento do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro.

A investigação tem origem no processo Monte Branco, a rede Suíça de fraude fiscal e branqueamento de capitais que operava em Portugal e foi desmantelada em 2011. Além de Luís Filipe Vieira e do filho, foi detido também o empresário José António dos Santos, conhecido por "O Rei dos Frangos" e amigo do presidente do clube da Luz.



No âmbito do processo foram também feitas buscas a Nuno Gaioso Ribeiro, responsável pela reestruturação da dívida da empresa Promovalor de Luís Filipe Vieira e ex-vice presidente e administrador da SAD do Benfica.

A nota do DCIAP enviada às redações indica que foram detidos um dirigente desportivo, dois empresários e um agente do futebol e realizados cerca de 45 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária, em Lisboa, Torres Vedras e Braga.

No comunicado do DCIAP, é indicado que os detidos são suspeitos de estarem envolvidos em "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades".



Em causa, adianta, estão "factos ocorridos, essencialmente, a partir de 2014 e até ao presente" e suscetíveis de serem "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".



Está previsto que os quatro detidos sejam presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial com vista à aplicação de medidas coação, "com vista a acautelar a prova, evitar ausências de arguidos e prevenir a consumação de atuações suspeitas".