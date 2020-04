Detenções sobem para 32 no terceiro período do estado de emergência

Desde que foi decretado o estado de emergência, a 22 de março, 324 pessoas foram detidas por desobediência e 2.194 estabelecimentos comerciais foram encerrados.

Em comunicado, o MAI refere que, entre as 00:00 de 18 de abril e as 17:00 de hoje, foram detidas 32 pessoas por crime de desobediência, 11 das quais por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 19 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, uma por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos e outra por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços.

Segundo o MAI, durante o mesmo período foram encerrados 54 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas no estado de emergência.

Os dados divulgados pelo Ministério tutelado por Eduardo Cabrita dizem respeito ao terceiro período do estado de emergência decretado para combater a pandemia de covid-19, que começou no sábado e termina em 02 maio.

O MAI sublinha que a estes números hoje divulgados juntam-se as 108 detenções por crime de desobediência e o encerramento de 1.708 estabelecimentos comerciais durante o primeiro período do estado de emergência, de 22 de março e 02 de abril, e as 184 detenções e os 432 estabelecimentos encerrados no segundo período, que decorreu entre 03 e 17 de abril.

Durante o terceiro período do estado de emergência, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública continuam a desenvolver uma "intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população".

O Ministério da Administração Interna insiste ainda no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência, "perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da covid-19".

Portugal regista hoje 762 mortos associados à covid-19, mais 27 do que na segunda-feira, e 21.379 infetados (mais 516), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

