Detetada legionella no Hospital das Caldas da Rainha

06 Abr, 2018, 11:13 | País

Ouvido pela agência Lusa, o diretor clínico do Centro Hospitalar do Oeste, António Curado, explicou que a bactéria legionella pneumophila foi encontrada “num lava-loiça de uma copa” do serviço de Imunohemoterapia “em valores baixos”.



As amostras com resultado positivo foram recolhidas a 21 de março.



Não há, por agora, notícia de pessoas infetadas na unidade hospitalar das Caldas da Rainha. António Curado adiantou que não está previsto o encerramento de qualquer serviço.



Ana Raquel Leitão - RTP



c/ Lusa

Além dos choques térmicos e do reforço da concentração de cloro, “através dos Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha”, foi vedado o acesso à torneira que teve resultado positivo, até à realização de novas análises.Em janeiro, um dos dois serviços de Ortopedia do Hospital de Torres Vedras, unidade também integrada no Centro Hospitalar do Oeste, foi encerrado por causa da presença de legionella. As análises “estão atualmente negativas”, segundo António Curado.O Centro Hospitalar do Oeste inclui os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, abrangendo uma área de influência constituída pelas populações daqueles três concelhos e dos de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça - freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto - e de Mafra – excetuando as freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro.