Detetados 99 casos de covid-19 num lar com apoio à deficiência

Estão a ser desinfetadas as instalações do Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência em Vila do Conde. As medidas de contingência foram reforçadas porque neste lar foram detetados 99 casos. A Santa Casa da Misericórdia garantiu que estão todos bem e na grande maioria não há registo de sintomas.