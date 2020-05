Detetados os primeiros casos de covid-19 em cadeias portuguesas

Há registo de dois reclusos infetados: um em Vale de Judeus, outro em Pinheiro da Cruz. As infeções foram detetadas quando os reclusos regressaram de saídas precárias e o presidente do sindicato dos guardas prisionais diz que pelo menos no caso de Vale de Judeus, o homem infetado foi colocado numa camarata com outros reclusos.