Detidas 40 pessoas em operação da PJ contra tráfico humano no Alentejo

Está em curso esta quarta-feira uma operação da Polícia Judiciária no Alentejo contra o tráfico de pessoas. Centenas de inspetores estão no terreno, com dezenas de buscas por suspeitas de escravidão de imigrantes.