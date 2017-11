Detidas 52 pessoas em rusga na Alta de Lisboa

RTP16 Nov, 2017, 09:06 / atualizado em 16 Nov, 2017, 11:32 | País

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que esta operação decorreu no âmbito de uma investigação por "crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e branqueamento de capitais".



Dos 100 mandados de busca domiciliária realizados esta manhã, 52 pessoas foram detidas, das quais 49 em cumprimento de mandados de detenção e outras três em "flagrante delito". No terreno esteve a Unidade contra o Terrorismo da Polícia Judiciária, mas a operação envolveu várias outras unidades da Polícia Judiciária.



"A operação decorreu num bairro de Lisboa, tendo sido apreendidos vários elementos de grande relevância probatória relacionados com os factos em investigação, dos quais se destaca produto estupefaciente, dinheiro, viaturas e armas proibidas", destaca a Polícia Judiciária em comunicado.



Segundo a mesma nota informativa, foram detidos 43 homens e nove mulheres, com idades entre os 17 e os 61 anos, que serão presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação das medidas de coação.



A repórter da RTP junto da sede da Polícia Judiciária esclarece que este primeiro interrrogatório só deverá acontecer na sexta-feira.



Agora, a investigação irá prosseguir de forma a conhecer a "amplitude das ações criminosas". Ainda esta quinta-feira, a Polícia Judiciária prevê prestar esclarecimentos adicionais sobre a detenção realizada.