Detidas 70 pessoas por desobediência às normas do estado de emergência

As detenções foram realizadas por violação do confinamento obrigatório e por resistência às autoridades.



Até ao momento, as forças de segurança também já encerraram 1546 estabelecimentos por violação das regras.



Estes dados do Ministério da Administração Interna não incluem ainda os resultados das operações deste fim de semana.