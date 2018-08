Detido em Paredes homem que ateou fogo em viatura numa zona florestal de Paredes

Lusa06 Ago, 2018, 17:52 | País

"Para a prática do ilícito, ocorrido em zona de mato e arvoredo e com várias habitações nas imediações do local, o suspeito, com o recurso a fósforos e líquido acelerante, ateou intencionalmente fogo à viatura que conduzia, conformando-se com o resultado que da sua ação poderia resultar para a floresta e população", explica a autoridade num comunicado enviado à Lusa.

O incêndio ocorreu na sexta-feira, na freguesia de Duas Igrejas, pelas 20:15.

"As diligências efetuadas de imediato pela Polícia Judiciária permitiram identificar e deter o presumível autor", lê-se ainda na informação.