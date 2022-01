Detido em São Miguel homem suspeito de abuso sexual de dois menores de clube desportivo

A informação foi avançada em comunicado pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, que referiu que as vítimas, do sexo masculino, têm ambas 12 anos de idade.

Segundo a PJ, "os factos ocorreram na ilha de São Miguel, sendo que o arguido se aproveitou das funções que desempenhava num clube desportivo, nomeadamente as de transporte de crianças aos treinos e jogos, para submeter as vítimas aos abusos sexuais".

Fonte policial adiantou à agência Lusa que se trata de "um clube desportivo de pequena dimensão" que se dedica à prática de futebol.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a detenção do homem ocorreu "esta semana" e o arguido "não tinha vínculo laboral" com o clube desportivo, apenas prestava o serviço de transporte dos jovens.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas "as medidas de coação de proibição de contactar com as vítimas e respetivos familiares, bem como de desempenhar atividades no âmbito do clube desportivo", informou a PJ.