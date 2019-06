Detido homem suspeito de balear jovem na estação de Rio de Mouro em Sintra

Lusa06 Jun, 2019, 16:15 | País

Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que o crime terá sido cometido no interior de um comboio e que foi a vítima a dirigir-se aos agentes que estavam em policiamento na estação para dar conta do ocorrido.

Depois de acionado o serviço de emergência, o homem foi levado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, uma informação confirmada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que recebeu o alerta às 13:38.

Segundo fonte oficial do INEM, o jovem foi baleado na zona do ombro e, no transporte para o hospital, teve de ser transportado com acompanhamento de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) devido à situação "crítica".

Além desta VMER, pertencente a Cascais, foram enviados para o local uma ambulância dos Bombeiros de Agualva-Cacém e uma mota dos Bombeiros de Queluz.

A polícia não soube precisar as circunstâncias do crime.