O administrador Adelino Caldeira é suspeito de conluio com a claque no clima de intimidação na Assembleia Geral do clube, em novembro. Caldeira negou e disse que é tudo uma "maldosa especulação". Esta quarta-feira, a PSP lançou uma operação que culminou na detenção de Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, e outros 11 suspeitos.