Detido militar da GNR de Celorico da Beira após queixa de mulher por abuso sexual em posto

"No dia 24 de fevereiro, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda entregou sob detenção uma mulher de 45 anos no Posto Territorial de Celorico da Beira, no intuito de a mesma permanecer detida naquelas instalações. No dia seguinte, a detida formalizou uma queixa-crime nas instalações da PJ por, alegadamente, ter sido vítima de abusos sexuais, praticados por um militar da GNR, no referido posto", refere uma nota de imprensa da PJ e da GNR.

O militar, que presta serviço naquele posto, foi detido na segunda-feira, na sequência de "pertinentes diligências de investigação realizadas com base" na denúncia de um crime de abuso sexual.

Foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pela Polícia Judiciária do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

"O militar foi ontem, dia 26 de fevereiro, presente ao Tribunal Judicial da Guarda, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas. Paralelamente, a GNR procedeu à instauração de procedimento disciplinar, tendo o militar sido preventivamente transferido para outra subunidade do Comando Territorial da Guarda", explicam ainda as duas forças de segurança.