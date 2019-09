Detido suspeito de esfaqueamento mortal de jovem em Oeiras

Lusa06 Set, 2019, 12:33 | País

De acordo com a mesma fonte, o incidente, que aconteceu junto a um restaurante de `fast-food` e um posto de combustível em Santo Amaro de Oeiras (distrito de Lisboa), já tinha tido início numa discoteca de Lisboa durante a madrugada.

"Os indivíduos voltaram a encontrar-se junto à praia de Santo Amaro de Oeiras e um deles esfaqueou mortalmente outro com uma perfuração no tórax, desferindo ainda golpes com a arma branca num segundo jovem na cabeça que ficou gravemente ferido", explicou a mesma fonte.

Segundo a fonte, o jovem que esfaqueou as vítimas colocou-se em fuga juntamente com outro homem, tendo sido já detido pelas autoridades, enquanto o outro já foi identificado.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu às 07h49 de hoje o alerta para o incidente.

Quando a viatura do INEM chegou ao local, declarou o óbito de um jovem de 24 anos, enquanto a outra vítima, de 22, considerada como ferido grave, foi transportada para o hospital São Francisco Xavier.

No local estiveram duas ambulâncias dos bombeiros de Oeiras e a viatura médica de emergência e reanimação do hospital São Francisco Xavier.