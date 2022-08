Detido suspeito de fogo posto em Vila do Carvalho, concelho da Covilhã

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu que a deteção foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e com a colaboração inicial do Destacamento Territorial da GNR da Covilhã, sendo o suspeito o presumível autor de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 12, pelas 10:15, na localidade de Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã.

A 06 de agosto, um incêndio também com origem na Vila do Carvalho, alastrou a toda a região da Serra da Estrela.

Este caso de dia 12, de acordo com a PJ, pode ter sido espoletado por este incêndio da Serra da Estrela.

"O incêndio foi iniciado por meio de chama direta, em terreno junto às traseiras da residência do suspeito e poderá ter sido motivado por razões de ordem mimética, decorrentes dos grandes incêndios já em curso, na mesma data e na mesma região", referiu a PJ.

A PJ acrescentou que o detido tem 58 anos, é portador de doença do foro mental e foi já presente às competentes autoridades judiciárias e sujeito a interrogatório judicial.

Foi-lhe aplicada a medida de coação de internamento preventivo, em estabelecimento prisional.

De acordo com a informação, o fogo em causa foi combatido pelos bombeiros durante aproximadamente duas horas, tendo sido utilizado um meio aéreo também para esse efeito.