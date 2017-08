Detido suspeito do crime de homicídio dos pais e irmã na Madeira

Lusa 14 Ago, 2017, 11:34 | País

A informação foi confirmada hoje em comunicado pela Polícia Judiciária (PJ), que diz tratar-se de um ex-emigrante em França, atualmente a residir no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, que na noite de sábado para domingo assassinou a mãe e a irmão com disparos de caçadeira "na zona da cabeça".

Também provocou "ferimentos graves", na mesma parte do corpo, no pai que está internado no hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com prognóstico reservado.

Os pais eram emigrantes em França e a imã residia no Algarve e estavam de férias na Madeira.

O detido será "presentes às autoridades judiciárias no dia de hoje para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coação tida por adequada", conclui a mesma nota.

Fonte da PJ disse à Lusa que ainda continuam à procura da arma do crime.