Detidos dois militares suspeitos de agressão e morte do agente da PSP

Foto: António Cotrim - Lusa

Estão detidos no estabelecimento prisional de Tomar os dois militares suspeitos de envolvimento na agressão e morte do agente da PSP. Há um terceiro suspeito, civil e também detido, que está no edifício anexo à Polícia Judiciária de Lisboa.