Detidos mais dois suspeitos de atear fogos

Foto: Hugo Delgado - Lusa

A Polícia Judiciária deteve na última madruga mais um suspeito de incêndio florestal, desta vez está em causa um fogo em Oliveira de Frades, que deflagrou há dois dias. Já ontem, a PJ tinha divulgado a detenção de outros dois suspeitos do mesmo crime, um em Viana do Castelo, outro em S. Pedro do Sul.