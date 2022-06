Detidos nove suspeitos de coautoria do homicídio qualificado de adepto do Porto

Detidos nove suspeitos de coautoria do homicídio qualificado de Igor, o adepto do Futebol Clube do Porto, assassinado durante a festa do título. A RTP sabe que Marco Gonçalves, conhecido por Marco 'Orelhas', é um dos detidos. Trata-se do pai do jovem também detido por suspeita da morte do adepto.