Detidos polícias suspeitos de tráfico de droga, prevaricação e peculato

Lusa

A operação contemplou três buscas domiciliárias.



“A PSP determinou de imediato a instauração de procedimento disciplinar”, refere a PSP em comunicado.



De acordo com esta polícia, esta operação decorreu “de uma investigação (...) sobre os crimes de tráfico de estupefacientes, peculato e prevaricação, e em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito”.



“[A PSP] efetuou a detenção de três polícias, suspeitos da prática dos referidos ilícitos, os quais exerciam funções no Comando Metropolitano do Porto”, acrescenta esta polícia.



No comunicado, a PSP não especifica onde trabalham estes três polícias, mas o diário Correio da Manhã escreve que os três detidos pertencem às Equipas de Intervenção Rápida da PSP do Porto e que a investigação é liderada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC).



Os detidos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias para 1.º interrogatório, encontrando-se o inquérito em segredo de Justiça.