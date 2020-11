"Devíamos ter preparado melhor" segunda vaga, apontam médicos de família

O responsável defende o adiamento de algumas consultas, excepto no caso de grávidas ou crianças até aos dois anos. Noutros casos de acompanhamento, deve procurar-se, se possível, adiar as consultas de rotina e recorrer à renovação de receitas por via eletrónica, por exemplo.



Rui Nogueira defende ainda o regresso mais célere de cllínicos em aposentação. "Estamos com menos 200 ou 300 médicos desde março e estamos com quatro vezes mais doentes Covid", denuncia.